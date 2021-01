Secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo apresentou números nesta quinta-feira à comissão da Câmara Municipal Paloma Savedra

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 21/01/2021 12:55 | Atualizado 21/01/2021 13:05

O secretário municipal de Fazenda do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, disse nesta quinta-feira que um calendário de pagamento do 13º salário a cerca de 100 mil servidores que ainda não receberam o abono pode ser apresentado no fim deste mês, ou em fevereiro. Em reunião na Câmara, realizada pela Comissão de Representação para debater soluções econômicas para a cidade , o titular da pasta evitou cravar uma data, ponderou que o quadro financeiro é complicado, e disse que "também está louco" para entregar esse cronograma.

"Décimo terceiro: eu também estou louco para apresentar um calendário. Estou recebendo uma enxurrada de cobranças corretas de servidores. A nossa ideia é que, diagnosticado o tamanho desse déficit, que a gente possa ter alguma previsão. Que a gente possa apresentar até o final deste mês, início de fevereiro esse calendário", declarou Pedro Paulo, em resposta ao questionamento da vereadora Mônica Benício (Psol).

Ele acrescentou que, a partir do momento da divulgação, as datas serão cumpridas. "No dia que a gente apresentar, não vai ter essa história de amanhã ou depois. O calendário será cumprido, a data que for, vamos cumprir corretamente. Não é uma despesa pequena, são 15 folhas em um ano. Nenhum prefeito tem isso. O impacto é imenso", disse.

Pedro Paulo apontou ainda que o valor da folha de pagamentos de pessoal é de cerca de R$ 1,4 bilhão por mês. "Então não é algo trivial e nós não continuaremos essa história de trocar fonte para pagar salários. Vamos acabar com essa bagunça de vender o almoço para pagar a janta".