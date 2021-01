Comissão na Câmara de Vereadores vai se dedicar à análise das finanças municipais Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 11/01/2021 17:45 | Atualizado 11/01/2021 20:36

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro criou uma comissão para tratar especificamente da recuperação do caixa da cidade. A formação do colegiado, que será presidido pelo vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Legislativo.

A Comissão de Representação tem como objetivo "promover estudos relativos ao papel institucional da Câmara para desenvolvimento econômico e tributário, visando à recuperação e o equilíbrio das finanças do município", diz a publicação.

O grupo tem como integrantes os vereadores Dr. Jairinho (Solidariedade), Vitor Hugo (MDB), Lindberh Farias (PT), William Siri e Mônica Benício (ambos do Psol), Pedro Duarte (Novo), Wellington Dias (PDT) e Márcio Ribeiro (Avante).