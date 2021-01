Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 13/01/2021 06:00

A Prefeitura do Rio de Janeiro precisa de R$ 935 milhões para quitar a dívida referente ao 13º salário, que foi deixada pelo governo anterior. O abono ainda tem que ser pago a 100.855 servidores ativos, inativos e pensionistas do município, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Fazenda.

Por enquanto, receberam a gratificação aqueles que ganham até R$ 4 mil, o que soma o total de 97.547 pessoas.

Faltam receber 48.165 funcionários públicos na ativa da Administração Direta e mais 4.255 da Administração Indireta. Também estão à espera do crédito 43.522 aposentados e 4.913 pensionistas.

O governo Paes colocou esse pagamento como prioridade, e técnicos do Executivo estão atuando com foco no aumento da arrecadação.