Supermercados e outros estabelecimentos só abrem a partir das 9h, para evitar aglomeração nos transportes públicos Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 12:30 | Atualizado 22/04/2021 12:38

A rede de Supermercados Guanabara preparou ofertas de salgados para a "Sexta Gostosa". Em razão do feriado de São Jorge nessa sexta-feira, o supermercado resolveu antecipar para quem for preparar a tradicional feijoada para a data. Para pagamento com PicPay, o cliente também ganhará 5% de desconto no feijão. Vale lembrar que os preços são válidos apenas na quinta e sexta-feiras, dias 22 e 23.





Salgados

- Carne seca ponta de agulha: R$ 27,98

- Carne seca dianteiro kg: R$ 37,99



- Carne seca lagarto kg: R$ 39,99



Embalados

- Linguiça calabresa perdigão kg: R$ 18,98



- Linguiça fina perdigão kg: R$ 18,98



- Lombo salgado faisão ou charque 500 (kg): R$ 19,98



- Costela salgada emb kg: R$ 19,98



- Chispe salgado kg: R$ 11,75



- Orelha salg emb kg: R$ 9,99



- Bacon pata negra lombo: R$ 25,99