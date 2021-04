Flamengo - Pote 1 Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 21/04/2021 15:39

Após a estreia do Flamengo na Libertadores com vitória diante do Vélez na Argentina, por 3 a 2 e de virada, o elenco desembarcou no início da manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro e recebeu folga. O dia de descanso foi bem-vindo já que os próximos dias prometem ser intensos, principalmente para os atletas considerados titulares.

O próximo duelo do Flamengo é no sábado, com o Volta Redonda, no Maracanã, em jogo que vale o título da Taça Guanabara. Depois, o Rubro-Negro terá que encarar o La Calera, na terça-feira, também pela segunda rodada da Libertadores. Ou seja: mais um compromisso importante do time carioca. Diante disso, alguns torcedores se perguntam: time reserva contra o Voltaço? A resposta, neste momento, é não.

Segundo apurou a reportagem, o planejamento da comissão técnica e do departamento de futebol é usar o que tem de melhor no sábado, pois é um jogo que "vale taça", termo utilizado por uma das fontes. Como a reapresentação será nesta quinta-feira, os atletas serão reavaliados e, se os exames acusarem risco de lesão em algum titular, pode ser que seja poupado, mas a ideia é usar força máxima.

O que ajuda na preparação para usar o que tem de melhor sábado (Volta Redonda) e terça (La Calera) é que as duas partidas serão no Rio de Janeiro, sem a necessidade de viajar para fora do país no duelo com os chilenos pela Libertadores. Caso tivesse que embarcar, o Rubro-Negro poderia ter outros planos.

Para o jogo de sábado, contra o Voltaço, Rogério Ceni pode ter o retorno de Rodrigo Caio, desfalque na estreia da Libertadores por conta de suspensão. O zagueiro, entretanto, foi substituído no último sábado, diante da Portuguesa-RJ, após sentir um desconforto muscular, o que foi tratado com naturalidade, pelo tempo inativo e a péssima condição do gramado da Ilha.

Na reapresentação, a comissão técnica terá uma visão melhor do cenário envolvendo as questões físicas dos titulares contra o Vélez e de Rodrigo Caio. O treino está marcado para o período da manhã desta quinta-feira.