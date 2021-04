Troféu da Taça Guanabara Ivan Paulo/FERJ

Por Venê Casagrande

Publicado 23/04/2021 11:28 | Atualizado 23/04/2021 11:30

Rio - O troféu Taça Guanabara estará presente no Maracanã para a partida entre Flamengo e Volta Redonda, que acontecerá neste sábado, às 19 horas. As duas equipes faturam a taça, caso vençam o confronto, válido pela última rodada da competição.

No entanto, caso o jogo termine empatado, o troféu voltará ao Maracanã no dia seguinte. Isso porque em caso de empate, o Fluminense se sagrará campeão, caso derrote o Madureira no domingo. Caso aconteça empate entre Flamengo e Volta Redonda e o Tricolor tropece, o Voltaço será o campeão.



Em 2021, a Taça Guanabara ficará com a equipe que terminar a primeira fase do Carioca em primeiro. Os quatros classificados para a semifinal do torneio estão definidos: Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e Portuguesa.