Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:33 | Atualizado 30/04/2021 11:33

Rio - O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ricardo Lodi Ribeiro, emitiu uma nota de repúdio à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação ao acesso dos filhos de porteiro ao ensino superior. "Mostra todo o preconceito e elitismo do ministro e revela o seu despreparo para ocupar as relevantes funções que lhe foram confiadas", afirmou em comunicado.