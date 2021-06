Geral - Lançamento Programa SuperaRJ pelo governador Claudio Castro, na quadra da Escola de Samba Academicos do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. Na foto, o governador, Claudio Castro. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 11:43

O Governo do Estado inicia, nesta terça-feira, a distribuição dos cartões para 19.354 famílias beneficiadas pelo Supera Rio nos municípios do interior. Para evitar aglomerações, os locais para a entrega do auxílio emergencial são enviados aos beneficiários por meio de mensagens de celular.

Quem não receber o SMS, pode consultar no site www.superarj.rj.gov.br se tem direito ao benefício. Nesta primeira etapa, em todo o estado, serão atendidas 42.569 famílias inscritas no CadÚnico.



"No interior, os cartões serão distribuídos em equipamentos públicos. Montamos uma logística especial para facilitar a vida dos beneficiados e não causar aglomerações. Somente o titular poderá retirar o cartão, portando documento original com foto. Na Região Metropolitana, quem não pegou os cartões nesse final de semana nas escolas de samba dos grupos Especial e de Acesso, deverá consultar o site novamente a partir desta terça-feira", explicou o governador Cláudio Castro.



No total, o Supera Rio vai contemplar mais de 355 mil famílias, cerca de 1,4 milhão pessoas que vivem na pobreza e extrema pobreza e que perderam os empregos durante a pandemia da Covid-19. Os benefícios são de R$ 200, com acréscimo de R$ 50 para cada filho, limitado a dois menores. Na segunda fase do programa, que começa no próximo dia 25, serão contemplados mais de 315 mil desempregados. No total, o governo vai investir, inicialmente, mais de R$ 87 milhões no Supera Rio.



Financiamento



No Supera Rio, também são oferecidos financiamentos que podem chegar a até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas e até R$ 5 mil para autônomos e profissionais informais. O prazo máximo é de 60 meses, com carência variando de seis a 12 meses. Os contratos são firmados pela Agência Estadual de Fomento (AgeRio).

Sem juros, os créditos são financiados pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores (Fempo). No total, serão investidos, inicialmente, cerca de R$ 150 milhões. Os créditos podem começar a ser solicitados no site www.agerio.com.br.



Quem pode receber o auxílio



- Inscritos no Cadastro Único de Pessoas Sociais (CadÚnico), nas faixas de pobreza ou extrema pobreza

- Morador do Estado do Rio de Janeiro

- Maior de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes

- Cidadãos com o CPF regularizado

- Quem perdeu o emprego formal com salário de até R$ 1.501, a partir de 13 de março de 2020, sem fonte de renda