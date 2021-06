Governador de São Paulo, João Doria - Estadão Conteúdo

Por Brasil Econômico

Publicado 11/06/2021 11:11

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou no início da tarde desta quarta-feira (9) que a projeção de crescimento da economia do estado é de 6% a 7,6% até o fim de 2021. No primeiro semestre deste ano, SP registrou crescimento de 1,7%, em relação ao ano de 2020, de acordo com dados da Fundação Seade.

O crescimento do estado é maior que o do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que ficou em 1,2%. "São Paulo cresceu, portanto, neste primeiro trimestre, quase o dobro do crescimento do Brasil”, afirmou o governador.

O setor de serviços cresceu 1,2% e o da indústria 2,8% no primeiro trimestre de 2021. No acumulado de 2021, de janeiro a abril, o crescimento foi de 8,9%.



O secretário estadual da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, disse que a vacinação é o único caminho para o crescimento da economia. "A vacina é a chave para o crescimento", disse o secretário. “São Paulo mostra que é possível fazer mais. A economia paulista deu mais um sinal de força ao se expandir mesmo em meio à pandemia”, completou.