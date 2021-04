A multinacional está no Brasil há quase 125 anos Divulgação / Bayer

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:36 | Atualizado 05/04/2021 15:41

Belford Roxo - A Bayer, multinacional alemã de saúde e nutrição que completa este ano 125 anos de história no Brasil, abriu processo seletivo para o segundo semestre de seu Programa de Estágio 2021, em Belford Roxo, com inscrições previstas até o dia 13 de abril, através do site: https://b.novostalentos.ciadetalentos.com.br/estagio/

O programa institucional abrirá oportunidades para estudantes de ensino superior (bacharel ou tecnólogo) e técnico e prevê duração de até dois anos. As vagas são direcionadas a estudantes brasileiros de diversos cursos das áreas de exatas, humanas e biológicas.



Publicidade

Conhecida pelo forte compromisso com a inclusão e diversidade, a multinacional busca atrair e desenvolver talentos cada vez mais plurais e diversos, que acreditam que a inovação e a sustentabilidade podem ser grandes motores de transformação para os desafios atuais do nosso tempo. Além disso, a empresa também busca por candidatos que tenham interesse em demonstrar no dia a dia vontade de se desenvolver, abraçando desafios na busca por inovação e entrega de melhores soluções, entendendo a cooperação como um fator fundamental em uma jornada de crescimento.



“Em 2020, 58% de nossos estagiários contratados eram negros e 62% eram mulheres. Para os próximos anos, vamos continuar investindo em uma atuação inovadora, inclusiva e diversa, estimulando o autodesenvolvimento e a colaboração para preparar jovens profissionais para o futuro”, afirmou Patricia Leung, Gerente de Employer Branding & Relacionamento com Universidades na Bayer no Brasil.



A fim de potencializar a jornada de desenvolvimento, a Bayer – como uma empresa global – oferece, em sua trilha de estágio, um curso de inglês online gratuito para os novos talentos. De acordo com estudo interno realizado no ciclo anterior de recrutamento, menos de 24% dos candidatos inscritos declararam ter conhecimento avançado ou fluente em inglês.



“Reconhecemos que as experiências de vida e a curiosidade em aprender que um candidato em início de carreira tem são os mais valiosos diferenciais. Há algum tempo eliminamos critérios praticados historicamente - como proficiência na língua inglesa e graduação em instituições de ensino especificas – em busca de histórias ricas e valores alinhados aos da nossa organização. A essência das pessoas tem um valor que vai além do CV, já os conhecimentos e as competências técnicas farão parte de sua trilha de desenvolvimento na Bayer”, complementa Patricia Leung.



Alinhados com nossa cultura, os benefícios do programa são baseados no tripé que contempla Equilibrio, Saúde Integrada e Finanças, sendo alguns deles: assistência médica e odontológica, seguro de vida, curso de inglês online; desconto em produtos Bayer, conte comigo (assistência psicológica, nutricional, coaching de saúde e bem-estar, pedagógica, entre outros) e gympass.



Jornada de desenvolvimento



Além de uma trilha de desenvolvimento já estruturada na companhia, os estagiários contarão com uma jornada de aprendizagem transversal. A partir de uma metodologia interseccional – estruturada para contemplar a experiência dos mais diversos grupos de mulheres, negros, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e marcadores geracionais – os estagiários percorrerão uma trilha de desenvolvimento voltada para soft skills, abordando temas como: futuros possíveis, comunicação consciente, apresentação e marca pessoal, entre outros.



Pré-requisitos



Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar. Para participar, é preciso estar cursando a partir do 2º ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 30h (Estágio Corporativo) ou 40h semanais (apenas para Estágio Agro – 5 meses duração). No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos.



Programa de Estágio Institucional Grupo Bayer

Inscrições: Até 13/04

Publicidade

Como se inscrever: http://b.novostalentos.ciadetalentos.com.br/estagio/



Data de início: agosto de 2021



Publicidade

Benefícios: Plano de carreira, assistência médica e odontológica; seguro de vida; curso online de inglês, vale-transporte e/ou ônibus fretado (quando presencial, dependendo da localidade); refeitório ou vale-refeição (dependendo da localidade) e descontos nos medicamentos Bayer.



Cursos: Administração, Agronomia, Bioquímica, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Engenharias, Farmácia, Marketing, Medicina Veterinária, Psicologia, Química, dentre outros cursos correlatos.