Privatização da estatal está sendo discutido há alguns meses no plenárioAgência Brasil

Publicado 13/07/2021 18:18

O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, disse na tarde desta terça-feira (13) que o PSB, seu partido, está acionando o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a privatização da Eletrobras .



ATENÇÃO! Nós, do PSB, estamos acionando o STF para derrubar a privatização da Eletrobras, sancionada pelo governo Bolsonaro hoje. A venda da empresa, além de um enorme prejuízo para o Brasil, é inconstitucional. Lutaremos até o fim! — Alessandro Molon (@alessandromolon) July 13, 2021

Segundo Molon, a venda da estatal representa um grande prejuízo para o Brasil e é inconstitucional. A capitalização da Eletrobras foi sancionada por Bolsonaro na manhã desta terça.

O presidente participou, nesta tarde, da cerimônia da Lei de Capitalização da Eletrobras, aompanhado por ministros e deputados da base governista, incluindo o líder do governo Ricardo Barros (Progressistas-PR), citado pelo deputado Luís Miranda na CPI da Covid como o responsável por irregularidades na compra da vacina Covaxin.

Bolsonaro demonstra que não abre mão de Barros e que, embora a CPI avance na investigação e o próprio presidente hoje seja alvo de um inquérito sobre sua possível prevaricação, segue em linha com o Centrão e buscando avançar com a agenda econômica no Congresso, em movimentos como a assinatura da MP da capitalização da Eletrobras e a aceleração da reforma do Imposto de Renda .



Vitória de Guedes



A sanção da MP da privatização da Eletrobras é uma vitória para o ministro da Economia, Paulo Guedes , que propõe uma agenda liberal com venda de estatais e reformas. Guedes vinha sendo duramente criticado por congressistas e aliados de Jair Bolsonaro por travar negociações do Orçamento de 2021, sem atender de forma contundente as propostas políticas.