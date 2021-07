IGP-M alto: inquilino deve renegociar aluguel e não mudar contratos, dizem especialistas - Divulgação

Publicado 29/07/2021 00:00 | Atualizado 29/07/2021 19:10

Rio - A alta do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), tradicional indicador utilizado para determinar o percentual de reajuste dos aluguéis, vem preocupando inquilinos e proprietários. Após divulgação, nesta quinta-feira (29), de que o índice subiu 0,78% em julho e já acumula alta de 15,98% no ano , especialistas do mercado imobiliário recomendam que quem aluga um imóvel renegocie o valor pago.

O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-Rio), Claudio Hermolin, frisa que por conta da crise econômica que vivemos, a renegociação entre as partes é a melhor saída. "A gente falar em reajuste em um momento difícil da economia é, no mínimo, indecente. Por isso, como entidade de classe recomendamos uma negociação entre as partes", diz.

Hermolin também cita como cada lado foi afetado pela crise, com inquilinos desempregados ou com renda reduzida e proprietários muitas vezes dependendo do dinheiro do aluguel. "Essas situações tem que ser levadas em consideração na hora da negociação. Cada um dos lados tem a sua necessidade. Óbvio que o inquilino pode sair do imóvel, arcando com as multas em caso de rompimento antecipado do contrato. Ao mesmo tempo, o proprietário tem que tomar cuidado porque a reposição de um inquilino não é algo simples, fácil e rápido. Então, se ele endurecer na negociação e perder o inquilino, ele pode ficar alguns meses com o imóvel vazio, gerando custos. Então, numa negociação, se ambos tiverem bom senso, será um ganha-ganha", complementa.

O Sindicato de Habitação de São Paulo (Secovi-SP) também reforça a importância da renegociação do valor do aluguel em um momento de alta do índice. "Se o imóvel é ocupado por um bom inquilino, que sempre cumpriu em dia suas obrigações contratuais, o proprietário vai preferir negociar a ter seu imóvel vazio e arcar com custos como condomínio e IPTU. E, ainda, ter de buscar um novo inquilino”, afirma Adriano Sartori, vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação do Secovi-SP.

Entenda a alta do IGP-M

O IGP-M vem aumentando devido a influência da subida do dólar e das commodities, como o minério de ferro, por exemplo. Por outro lado, o mercado interno ainda sofre as consequências da pandemia , com aumento de desemprego diminuição de renda . Ambas as situações faz a alta do índice ser difícil tanto para proprietário quanto inquilinos.

Segundo especialistas, a Lei de Locações determina que o indexador do aluguel é definido entre as partes, mas o mercado imobiliário costuma usar o IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O gerente de imóveis da administradora APSA, Jean Carvalho, explica que o mercado adotou o IGP-M por acreditar que o índice melhor demonstraria a variação de preços para este segmento e opina que uma mudança agora nesse critério não modificaria rapidamente o atual cenário.

"Mas nada impede que outros índices possam ser avaliados pelo mercado. Independente do índice/indexador utilizado, sempre haverá momentos de crise e sazonalidades que provocarão distorções. De forma natural, através de negociações, serão resolvidas. Em outras ocasiões já tivemos o IGP-M baixo demais também, até com índices negativos. E uma mudança de indicador nos contratos hoje só terá efeito prático daqui a 12 meses, quando o cenário econômico também será outro", alerta.