Nubank aumentará o limite de 35 milhões de clientes nos próximos 12 mesesReprodução Banco NuBank

Publicado 29/07/2021 17:17 | Atualizado 29/07/2021 17:19

O Nubank, plataforma de serviços financeiros, anunciou que vai aumentar o limite do cartão de crédito de 35 milhões de consumidores nos próximos 12 meses, representando uma disponibilidade de R$ 26 bilhões em crédito até julho do ano que vem. Até o final de 2021, 10 milhões de clientes serão impactados pela novidade e três milhões vão receber o aumento ainda em agosto.

O benefício estará disponível para o consumidor após dois anos de testes e análises para a construção de um novo modelo de crédito.

Diferentes times de ciência de dados, de engenharia e de analistas de negócios estiveram debruçados nesta pesquisa, que faz parte de uma demanda prioritária desde o início do Nubank: democratizar o acesso à serviços financeiros no Brasil. Com esse projeto, a empresa estima que seja possível oferecer até 260% mais em crédito.

"No Nubank sempre tomamos todas as decisões colocando nossos clientes no centro e o aumento limite do crédito sempre foi uma reivindicação para a qual demos atenção. A diferença agora é o desenvolvimento de uma tecnologia altamente inovadora, que vai nos dar escala para atender cada vez mais esses pedidos", afirma Jacob Sisk, diretor de Ciência de Dados.

"Foi uma dedicação extensa de uma equipe multidisciplinar, focada em resolver esta dor do cliente. Realizamos milhares de testes para entender mais profundamente o comportamento dos clientes e hoje podemos aumentar o limite de uma maneira responsável. Temos agora uma capacidade ainda mais precisa de projetar os gastos dos consumidores", completa.

Os anos de pesquisa foram necessários para criar um formato que concedesse crédito de maneira ordenada, sem estimular gasto desenfreado. Ciente da importância da educação financeira, a empresa pretende manter com o cliente uma comunicação transparente e com os avisos ostensivos para orientá-los a manterem uma relação saudável com seu dinheiro.