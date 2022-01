Denúncias de aumentos desproporcionais e atraso na entrega dos exames serão investigados - Divulgação

Publicado 17/01/2022 17:14 | Atualizado 17/01/2022 17:19

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro está apurando se os laboratórios que realizam testes de covid-19 e Influenza aumentaram de forma abusiva os preços dos exames, e também se os estabelecimentos estão descumprindo o prazo de entrega dos resultados. A ação, que iniciou nesta segunda-feira (17), foi solicitada pela Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, através do secretário Léo Vieira. Serão realizadas pesquisas de preços e fiscalizações. Quinze estabelecimentos já foram notificados a prestar esclarecimentos.



Bronstein, Sérgio Franco, Richett, Felipe Mattoso, Labs, Eliel Figueiredo, Alta, Lâmina, Riolabor, labcare, Lafe, Dr Belizário, Branne, Labi e Labormed terão 10 dias para responder os questionamentos e apresentar os documentos solicitados.

O Procon-RJ questionou os laboratórios quanto aos prazos informados aos consumidores no momento da realização do exame e se os mesmos estão sendo cumpridos. Além disso, procura entender o que estes fornecedores estão fazendo para atender a alta demanda de maneira satisfatória aos clientes. Também foi solicitada a comprovação documental dos preços que estão sendo praticados desde outubro de 2021 até hoje (17) para apurar um possível aumento abusivo de preço.



Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, afirma que está sendo investigado se realmente houve aumento de preços dos exames e o que ocasionou a possível elevação dos valores. O intuito é compreender se foi devido à elevação dos valores vindo dos fornecedores, ou apenas devido ao aumento da demanda.



"Caso o laboratório não consiga justificar a elevação dos preços, e demonstrado que o aumento se deu em virtude da necessidade de saúde e aumento da demanda, gerado pela elevação do contágio da ômicron e desespero dos consumidores, nós iremos sancioná-lo. Esta não pode ser uma justificativa aceitável para subir os valores, nem para o não cumprimento dos prazos de entrega, ainda mais em um momento de pandemia ou crise sanitária", declarou Cássio Coelho.



O Procon-RJ esclarece que o ordenamento jurídico brasileiro baseia-se na livre iniciativa, não podendo o poder público regular preços. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor entende como prática abusiva utilizar a necessidade do consumidor em acessar tais produtos para elevar o preço do mesmo. Neste caso, ainda há questões de saúde.