A unidade da Barra da Tijuca oferece parte das vagas para o pré-vestibular social do Colégio AZ - Divulgação

A unidade da Barra da Tijuca oferece parte das vagas para o pré-vestibular social do Colégio AZDivulgação

Publicado 17/01/2022 17:06 | Atualizado 17/01/2022 17:08

Rio - A partir da próxima segunda-feira, o Apis, curso pré-vestibular social do Colégio AZ, abre inscrições abertas para novas turmas. Serão oferecidas 80 novas vagas para o ano letivo de 2022, divididas para as unidades Tijuca e Barra. As inscrições vão até o dia 7 de março.

Estudantes interessados em participar do projeto devem comprovar renda familiar per capita de no máximo um salário mínimo e meio, em 2021. Além disso, precisam preencher outros requisitos fundamentais para ser um aluno do pré-vestibular social, como: pretensão de fazer o ENEM e/ou o vestibular da UERJ em 2022; que estejam dentro do perfil das vagas aos alunos de cotas no SiSU e na UERJ.O processo seletivo consiste da análise da seguinte documentação, a ser entregue na recepção de uma das duas unidades: cópia do histórico escolar; comprovante de conclusão do Ensino Médio (ou comprovante de matrícula no 3º ano do Ensino Médio); comprovante de isenção de mensalidade (caso o aluno tenha estudado em escola particular com bolsa); comprovante de residência; cópia da carteira de identidade; comprovante de renda familiar; formulário de inscrição preenchido; bem como entrevista online com os candidatos pré-selecionados.O edital do processo seletivo pode ser obtido no site http://deaaz.com.br/apis e dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail [email protected] É importante relembrar que toda a documentação deve ser entregue até o dia 7 de março, de segunda a sexta, das 15h às 20h nos seguintes endereços: Tijuca 1 (Rua Campos Sales, 135) e Barra (Av. das Américas, 4201). As aulas vão acontecer de segunda a sexta, das 17h30 às 20h30, com início previsto para o dia 21 de março de 2022. A mensalidade simbólica será de R$40,00 por aluno.Iniciado em 2016 na unidade da Tijuca, o projeto social posteriormente se expandiu para outras unidades, já tendo aprovado mais de 150 alunos nas principais universidades públicas do Rio, como UFRJ, UFF, UERJ, UNIRIO e UFRRJ, além de instituições públicas em outros estados. O objetivo do curso é não somente oferecer preparação para as provas de vestibular, mas também a promoção da cidadania e a viabilização do direito à educação para esses jovens carentes que estão na luta pelo acesso ao Ensino Superior.