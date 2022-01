Pagamento, que foi deixado em aberto pela última gestão, será realizado dentro do calendário que prevê a quitação do benefício devido de forma escalonada até junho deste ano - Reprodução / Internet

Pagamento, que foi deixado em aberto pela última gestão, será realizado dentro do calendário que prevê a quitação do benefício devido de forma escalonada até junho deste anoReprodução / Internet

Publicado 17/01/2022 18:16

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP), vai depositar, nesta terça-feira, 18, o 13º salário devido de 2020 para 5.208 servidores com vencimento bruto entre R$ 8.500,01 e R$ 10 mil. O pagamento, que foi deixado em aberto pela última gestão, será realizado dentro do calendário que prevê a quitação do benefício devido de forma escalonada até junho deste ano.



“Assumimos a prefeitura em 2021 com apenas 18 milhões em caixa e cerca de R$ 6 bilhões de restos a pagar, valor que incluía os salários de dezembro de 2020 e o 13º não pago aos servidores”, disse o secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo.

“Esse pagamento de quase duas folhas a mais só é possível devido ao grande esforço de redução de despesas e aumento das receitas feito por essa administração com responsabilidade e boa gestão”, complementou o secretário.



Com este pagamento, o município fica em dia com mais de 85% dos servidores municipais que não receberam o 13º salário no ano passado. Em fevereiro, será a vez de 3.151 servidores com vencimento bruto entre R$ R$ 10.000,01 e R$ 12 mil receberem o 13º devido (veja o calendário abaixo).



Em 2020, apenas 97.547 servidores, com salário bruto de até R$ 4 mil, receberam o 13º com o orçamento daquele ano — outros 100.024 receberão os valores pagos já com receitas de 2021, somando um total de R$ 936 milhões. Na prática, o orçamento de 2021 sofreu o impacto de 2 folhas salariais a mais, chegando a 15 no total.





Confira o calendário



18 de janeiro: faixas salariais entre R$ 8.500,01 e R$ 10 mil



18 de fevereiro: faixas salariais entre R$ 10.000,01 e R$ 12 mil



15 de março: faixas salariais entre R$ 12.000,01 e R$ 15 mil



15 de abril: faixas salariais entre R$ 15.000,01 e R$ 17 mil



18 de maio: faixas salariais entre R$ 17.000,01 e R$ 20 mil



15 de junho: faixas salariais acima de R$ 20 mil