Índice que monitora preço da locação residencial subiu 0,80% em dezembroDivulgação

Publicado 18/01/2022 10:55

O Índice FipeZap de Locação Residencial, que acompanha o comportamento do preço médio do aluguel de imóveis residenciais em 25 cidades brasileiras, encerrou dezembro de 2021 com uma alta mensal de 0,80%. Esse é o sexto aumento consecutivo do indicativo, que superou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrado no mesmo período (0,73%). Em contrapartida, a alta ficou abaixo da apuração mensal do IGPM/FGV (+0,87%). Ao todo, o índice acumulou uma alta de 3,87% no ano passado.

No geral, todas as cidades que são monitoradas pelo índice registraram um aumento no valor do aluguel. Porém, as que contabilizaram a maior variação foram: São José (+3,48%), Joinville (+2,49%), São José dos Campos (+2,13%), Barueri (+2,07%) e Santo André (+2,03%). Já entre as capitais, as maiores altas foram registradas em Curitiba (+1,63%), Florianópolis (+1,47%), Fortaleza (+1,25%), Recife (+1,07%) e Brasília (+0,96%).

Enquanto isso, as menores variações foram observadas em Goiânia (+0,21%), Belo Horizonte (+0,39%), Salvador (+0,45%), São Paulo (+0,51%), Porto Alegre (+0,59%) e Rio de Janeiro (+0,77%).

Diante disso, o Índice FipeZap de Locação Residencial acumulou uma alta de 3,87% em 2021, sendo uma variação inferior à inflação calculada pelo IPCA (+10,06%) e pelo IGP-M/FGV (+17,78%) no mesmo intervalo de tempo. Nesse cenário, a cidade de São Paulo foi a única onde os valores dos alugueis registraram uma redução de, em média, 0,92% no ano.

Com base nos dados das 25 cidades monitoradas, o preço médio do aluguel encerrou o mês de dezembro em R$ 31,51/m². Comparando-se a apuração nesse mês nas capitais acompanhadas, São Paulo apresentou o preço médio de locação mais elevado no último período (R$ 39,76/m²), seguida pelos valores registrados em: Recife (R$ 35,21/m²), Brasília (R$ 33,76/m²) e Rio de Janeiro (R$ 32,16/m²). Já entre as capitais com menor valor de locação residencial, estão: Fortaleza (R$ 19,03/m²), Goiânia (R$ 19,57/m²), Curitiba (R$ 23,71/m²) e Porto Alegre (R$ 24,94/m²).