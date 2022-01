Conta de luz - REPRODUÇÃO DE INTERNET

Publicado 18/01/2022 11:13 | Atualizado 18/01/2022 11:15

Rio - Os clientes da Light poderão ter um reajuste na conta de luz em quase 18% a partir de março. Para isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) promove nesta quarta-feira, dia 19, a partir das 10h, uma audiência pública virtual pelo seu canal do Youtube.

De acordo com a Aneel, a audiência pública será a oportunidade para os consumidores conhecerem o processo elaborado pela agência. Os interessados em fazer exposição durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até 12h de terça-feira, 18, conforme orientações indicadas na seção "Documentos disponibilizados".

A Light é responsável pela distribuição de energia elétrica a cerca de 4,5 milhões de unidades consumidoras de 37 munícipios do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Aneel, o efeito médio proposto na revisão tarifária da empresa, de 15,13%, já que a correção média para pessoa física, pequenas e médias empresas está sendo avaliada em 17,96%, foi impactado principalmente pelos custos com pagamento de encargos setoriais e gastos com atividades de distribuição e compra de energia.



"Também impactaram os números que serão levados à consulta a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, com efeito tarifário de 2,90%, e a retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a presente revisão, representando 2,58%", informou a Aneel.

O debate público sobre a revisão tarifária da Light incluirá, ainda, a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), para o período de 2023 a 2027. A definição ocorrerá após análise de contribuições e os índices passarão a vigorar em 13 de março deste ano.