O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) analisou o impacto da variante Ômicron no comércio de bens, serviços e turismo do estado - Shopping Park Lagos

O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) analisou o impacto da variante Ômicron no comércio de bens, serviços e turismo do estadoShopping Park Lagos

Publicado 18/01/2022 15:40

O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) analisou o impacto da variante Ômicron no comércio de bens, serviços e turismo do estado. No estudo, finalizado no dia 17 de janeiro, foi constatado que 58,7% dos empresários entrevistados registraram funcionários afastados por conta do vírus na última semana, representando um aumento de quase 20 pontos percentuais em relação ao estudo anterior.

O diretor do IFec Rj disse que não existe chances de paralisação do setor. "Mesmo com um percentual elevado de empresas impactadas, o número de funcionários afastados para quase 70% destes estabelecimentos ficou em no máximo três trabalhadores."

A pesquisa entrevistou 268 empresário no estado do Rio e constatou que 60,5% das empresas registraram algum tipo de prejuízo no período. Seguidos por 23,1% não tiveram nenhum prejuízo e 16,4% que registraram pouco impacto.

"Esperamos que, com o avanço contínuo da vacinação, o estado (e cidade dada maior concentração de casos atuais) siga o movimento que vem acontecendo mundialmente com o arrefecimento do impacto da nova variante nas próximas semanas tendo como base o início da escalada dos números no início deste mês", afirma João Gomes, diretor do IFec RJ.