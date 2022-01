Rioprevidência - Divulgação

Publicado 18/01/2022 17:57

Rio - O Fundo Único de Previdência do Rio anunciou a atualização da tabela de benefícios do estado. Dessa forma, aposentados e pensionistas terão a partir de agora novos percentuais de reajustes. Os valores foram publicados no Diário Oficial do Rio desta terça-feira. A remuneração é paga pelo Rioprevidência. O aumento será aplicado já sobre a folha de janeiro, paga em fevereiro.

Os reajustes escalonados não valem para todos os aposentados e pensionistas. Eles são permitidos para quem não têm direito à paridade com os ativos (não fazem jus ao mesmo índice de aumento anual).

A correção tem como base a variação do Índice Nacional e Preços ao Consumidor (INPC) ao longo de 2021, que ficou em 10,16%, de acordo com o mês de concessão do benefício, válidas a partir de janeiro do ano passado. No caso, será feito sobre o pagamento recebido de fevereiro ou em diante.

A paridade é garantida àqueles que entraram no serviço público até a Emenda Constitucional (EC) 41, de 19 de dezembro de 2003 (antiga reforma da Previdência dos servidores). Os que ingressaram no funcionalismo depois dessa data não têm direito ao mesmo reajuste dos ativos. Por isso, têm seus benefícios corrigidos pela inflação.



Aqueles sem paridade que tiveram benefícios concedidos ao longo de 2021 não terão direito ao INPC cheio, por que não sofreram o efeito da inflação sobre seus pagamentos durante todo o ano. A correção será proporcional, de acordo com o mês de concessão.

Confira a tabela

Data de início do benefício Reajuste

Até janeiro de 2021 10,16%

Em fevereiro de 2021 9,86%

Em março de 2021 8,97%

Em abril de 2021 8,04%

Em maio de 2021 7,63%

Em junho de 2021 6,61%

Em julho de 2021 5,97%

Em agosto de 2021 4,90%

Em setembro de 2021 3,99%

Em outubro de 2021 2,75%

Em novembro de 2021 1,58%

Em dezembro de 2021 0,73%