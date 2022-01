Como a taxa ficou em 10,16% neste ano, o valor do teto do INSS subirá de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 18/01/2022 18:41 | Atualizado 18/01/2022 18:42

Mesmo com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) há uma semana, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda não oficializou o percentual no reajuste dos benefícios aos aposentados e pensionistas que ganham mais do que um salário mínimo. Mais de 12,6 milhões de segurado estão na expectativa e aguardam a publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Como a taxa ficou em 10,16% neste ano, o valor do teto subirá de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. O aumento divulgado na semana passada também vale para outros benefícios da Previdência Social acima do salário mínimo, como benefícios por incapacidade, antigo auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário-família. O reajuste será aplicado a partir de 1º de fevereiro, quando será paga a folha de janeiro.

No caso dos beneficiários do INSS que recebem um salário mínimo, a correção ficou em 10,18%, um pouco acima do INPC de 2021. O novo valor de pagamento já havia sido definido quando o presidente Jair Bolsonaro (PL), no último dia de 2021, assinou uma Medida Provisória (MP) que estabeleceu o piso nacional em R$ 1.212. Com isso, o governo federal pode decidir por igualar os dois índices de aumento para quem ganha acima do salário mínimo.

Não existe uma norma que determine um prazo para a correção dos valores depois da divulgação dos indicadores oficiais da inflação. No entanto, nos últimos anos, os reajustes foram oficializados na primeira quinzena de janeiro.

Procurado pelo O DIA, o INSS apenas informou que a portaria Interministerial está tramitando e em breve será publicada no DOU.

Pagamento

Para saber a data exata do pagamento, os aposentados e pensionistas devem consultar o número do benefício e considerar apenas o o penúltimo algarismo –o INSS descarta o dígito. O número do benefício tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.999-9.

Vale lembrar que o novo percentual vale para quem recebeu os 12 meses de pagamento. Nesse caso, quem começou a receber o benefício, por exemplo, apenas em fevereiro terá o percentual menor de reajuste.