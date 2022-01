Ao todo, o Rio tem hoje 382.837 famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil - Divulgação

Publicado 18/01/2022 19:06

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro incluiu mais de 120 mil novas famílias em 2021 para receber o Auxílio Brasil. Ao todo, o município tem hoje 382.837 famílias beneficiadas com o programa. Considerada a média de três pessoas por família, são aproximadamente 1,15 milhão de pessoas.

Projetos como CarioCAD e Assistência em Movimento levaram equipes da Secretaria aos principais locais de vulnerabilidade da cidade, para realizar uma busca ativa de pessoas que muitas vezes nem tinham condições de procurar ajuda nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Com isso, 120.909 novas famílias passam a receber o Auxílio Brasil, benefício que substitui o Bolsa Família desde o final de 2021. Desse total, 83.367 entraram na folha de pagamento do benefício em janeiro de deste ano, que começou a ser pago nesta terça-feira, 18, no valor de R$ 400.

Dessas famílias que passaram a receber o auxílio em janeiro, 80.283 foram incluídas no CadÚnico (cadastro único do governo federal para programas sociais) em 2021.

Mesmo constando no CadÚnico e dentro do perfil do programa, permanecem fora do Auxílio Brasil 10.485 famílias (31.455 pessoas). Dessas, 8.369 chegaram ao cadastro em 2021.