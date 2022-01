Empresas criam promoções para celebrar o Padroeiro do Rio de Janeiro com os cariocas - Divulgação

Publicado 18/01/2022 19:34

Rio - O feriado do dia 20 de janeiro marca o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Para celebrar a data e aquecer as vendas de verão, marcas e lojas terão produtos em destaque com a temática da capital fluminense.



Entre 17 e 23 de janeiro, na loja Oficina 021, produtos com a temática carioca serão vendidos com 20% de desconto na loja virtual da marca e terão frete grátis para a capital do estado. Entre os destaques da campanha, as luminárias de led Corcovado, Pedra da Gávea, Dois Irmãos, Pão-de-Açúcar, Vista Chinesa, Arcos da Lapa, que antes eram R$ 179,90 saem por R$143,90.

Além dessas ofertas, a Ecobag Rio de Janeiro em algodão crú, com estampa assinada pela artista plástica carioca Lia Berbert, de R$ 59,90 saí por R$ 47,90.

Na loja Havaianas do Américas Shopping, os destaques são os novos chinelos Havaianas linha Matte Leão e Biscoito Globo que saí por R$ 59,90 cada. Além de cangas que saem por R$ 159,99 e garrafas de R$ 129,99 com as mesmas estampas dos chinelos.

A loja Marisa do West Shopping terá caderno de anotações e nécessaire do Zé Carioca, por R$ 29,99 e R$ 49,99 respectivamente.