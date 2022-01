Governador Claudio Castro - Cleber Mendes / Agência O Dia

Governador Claudio Castro Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 18/01/2022 19:36 | Atualizado 18/01/2022 19:49

A presidente do Sindicato de Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol/RJ), Márcia Bezerra, juntamente com o vice presidente do Sindpol/RJ, Luiz Cláudio Cunha, se reuniriam ontem, pela manhã, com o governador Cláudio Castro. O Sindpol e representantes de entidades da Polícia Civil foram à reunião para tratar da garantia de da revisão salarial para a categoria. A reunião foi solicitada pelo deputado estadual Carlos Augusto que acompanhou as tratativas.

Alan Turnowski, secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e José Luís Zamith, secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, também participaram do encontro. Na ocasião, Márcia Bezerra disse que o Sindpol/RJ está buscando a equidade entre as forças de segurança. Expondo as necessidades do policial civil, Márcia destacou que reconhece a boa intenção do governador, Cláudio Castro. “Estamos aqui buscando um olhar com maior apreço ao policial civil. A nossa narrativa é de conversa. Aguardamos que tudo esteja resolvido até a Lei Orgânica, o que será excelente. Algumas propostas foram discutidas nos últimos dias.



O deputado estadual, delegado, Carlos Augusto disse que fica feliz com o que a Polícia Militar (PMERJ) recebeu, e acredita que, no momento, a gratificação GHP, mudando a forma de cálculo e o numerário para igualar ao reajuste obtido pela PM, supriria muito as demandas dos policiais civis, mas, essa proposta ainda precisa ser amadurecida.



Ao término da reunião, o governador Cláudio Castro, reafirmou o compromisso do tratamento igualitário entre as forças de segurança do Rio de Janeiro e determinou que o secretário de Polícia Civil conclua o acordo político firmado, realizando, até o início de fevereiro, uma proposta técnica para o cumprimento do acordo. Nesta proposta técnica, realizada pela Secretaria Estadual de Policial Civil (SEPOL) e o Governo do Estado, serão detalhados percentuais e índices a serem revistos no contracheque do policial civil.Com o acordo firmado entre o governador e as entidades de policiais civis, ficou acertado que com a revisão salarial proporcionada, não haverão novas demandas da categoria durante a apreciação da Lei Orgânica da PCERJ na Alerj.



Para Marcia Bezerra, a reunião foi muito proveitosa. “Fomos ouvidos e atendidos”. A luta continua por um reajuste que corrija parte das perdas que sofremos nos últimos anos. Oito anos se passaram sem aumento salarial para a categoria. Hoje o salário do policial civil está defasado."Precisamos ser valorizados. Precisamos de um reajuste que sirva de estímulo para cada policial civil do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos ao governador a recepção dada ao Sindpol", afirmou a presidente.