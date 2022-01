Grupo se reúne para discutir concessão do Santos Dumont - Divulgação

Grupo se reúne para discutir concessão do Santos DumontDivulgação

Publicado 19/01/2022 20:42 | Atualizado 19/01/2022 20:53

Rio - O Grupo de Trabalho Temporário, criado pelo Ministério de Infraestrutura para estudar o modelo de concessão do aeroporto Santos Dumont e os impactos sobre o aeroporto do Galeão/Tom Jobim, se reuniu nesta quinta-feira (19). Na reunião, os integrantes debateram um calendário para cumprir o prazo de entrega do relatório final, previsto para 18 de fevereiro.

Integram o grupo, cinco integrantes indicados pelo ministério e cinco integrantes indicados pelo governo do estado do Rio de Janeiro.

O grupo foi criado após as autoridades fluminenses, governo estadual, municipal e Assembleia Legislativa, além de entidades representativas da sociedade e setor produtivo, como Firjan e Associação Comercial do RJ, se posicionarem totalmente contra o edital de concessão do Santos Dumont.

A Firjan defende que a a modelagem da concessão do Santos Dumont considere a necessidade de sua coordenação com o Galeão – o chamado “Modelo Rio”. O projeto que liga os dois terminais pode propiciar ao estado do Rio um acréscimo de 0,6% em seu PIB ao ano, ou R$ 4,5 bilhões, alega a instituição.