BC altera regras sobre infrações e penalidades de usuários do Pix - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 21/01/2022 13:50 | Atualizado 21/01/2022 17:00

Brasília - O Banco Central (BC) informou, nesta sexta-feira, 21, a ocorrência de um vazamento de dados pessoais de chaves Pix da Acesso Soluções de Pagamento. De acordo com o BC, houve falhas pontuais em sistemas dessa instituição de pagamento. No total, foram 160 mil chaves de Pix vazadas.

A instituição disse que não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras.

As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento. Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagem, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail.Além disso, o BC adotou as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e aplicará as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação. Ainda regido pelo princípio da transparência, o BC criou página específica em seu sítio para registrar incidentes de segurança desse tipo. Clique aqui para acessar a página.