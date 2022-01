Beija-Flor de Nilópolis na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2020 - Daniel Castelo Branco

Beija-Flor de Nilópolis na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2020 Daniel Castelo Branco

Publicado 24/01/2022 11:08

Rio - Com o anúncio do adiamento do desfile das escolas de samba, os consumidores que adquiriram os bilhetes para assistir o evento na Sapucaí foram pegos de surpresa. O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) explica que como o evento não será mais realizado na data prevista anteriormente, cabe ao consumidor escolher entre utilizar o ingresso para assistir ao desfile que acontecerá na nova data, ou receber o reembolso integral do valor pago, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

“Já temos um canal direto de comunicação com a Liesa para solucionar qualquer problema relacionado à aquisição de ingressos para o desfile das escolas de samba. Esta foi uma iniciativa da própria liga que entrou em contato com o Procon-RJ logo que foi noticiado o adiamento do evento.”, observou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Se o organizador do evento fizer o agendamento automático do ingresso para a nova data do desfile, e se a devolução do valor pago for apenas para aqueles que solicitarem, o fornecedor não estará infringindo a legislação. Por isso é importante que o consumidor que quiser o reembolso, entre em contato com o organizador do evento.

Quanto aos pacotes de viagens que possam ter sido adquiridos, o presidente da autarquia pontua que: "No caso da aquisição de pacotes de viagens vinculados à participação no evento adiado, o consumidor também possui o direito à remarcação ou à devolução do valor pago."

O folião que quiser o reembolso do valor pago deve entrar em contato com o fornecedor que vendeu o ingresso. Caso não consiga a devolução, pode abrir reclamação no Procon-RJ através do site www.procononline.rj.gov.br ou pelo aplicativo Procon-RJ.