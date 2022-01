Rio - 01/04/2020 - COVID 19 - CORONAVIRUS - Herois da Pandemia - Caixa de Supermercado - Por ser um dos poucos estabelecimentos que podem ficar aberto na Quarentena do Covid-19, os supermercados tem cirulacao diaria de pessoas com isso os Caixas passam a ser grupos de risco, podendo ser contaminados com o coronavirus. Na foto a funcionaria Lucimar Benicio Pereira do Supermercado Guanabara . Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco

Rio - 01/04/2020 - COVID 19 - CORONAVIRUS - Herois da Pandemia - Caixa de Supermercado - Por ser um dos poucos estabelecimentos que podem ficar aberto na Quarentena do Covid-19, os supermercados tem cirulacao diaria de pessoas com isso os Caixas passam a ser grupos de risco, podendo ser contaminados com o coronavirus. Na foto a funcionaria Lucimar Benicio Pereira do Supermercado Guanabara . Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O DiaDaniel Castelo Branco

Publicado 26/01/2022 11:03

Rio - Pela primeira vez, desde que foi criada há nove anos, a Semana da Beleza Guanabara acontecerá ao longo do mês de janeiro. O evento, que tradicionalmente acontece no segundo semestre, começou nesta semana. Os consumidores podem encontrar descontos de até 50%.

Com ofertas previstas até a primeira semana de fevereiro, os clientes encontrarão mais de mil itens em promoção, de aproximadamente 400 marcas de diferentes itens de beleza. O mix variado de produtos inclui shampoos, tinturas para cabelo, hidratantes, cremes para o rosto e corpo, água micelar, óleos de cabelo e corpo e BB Cream, que serão oferecidos nas 26 lojas distribuídas pelo Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense.

De acordo com o comprador da área de beleza, Marcelo Ramos, a Semana da Beleza foi adiantada para atender as demandas dos clientes.

“Desde novembro temos recebido pedidos para realizarmos o evento. Estão vindo desde adolescentes até homens com mais de 40 anos que pedem promoção em desodorantes, cremes para barbear e refil para aparelho de barba. Já as meninas querem shampoo, creme para cabelo, água micelar e produtos para o rosto.”, explicou Marcelo.

A empresa reforçou o depósito central para atender a demanda e os produtos em oferta estarão organizados em pallets distribuídos por todo o salão. Vale ressaltar que não ficarão concentrados apenas na seção de beleza. A iniciativa tem como objetivo agilizar a compra e evitar que o cliente espere pela reposição do produto na gôndola.

Durante o período da Semana da Beleza, mais de 300 caminhões realizarão mais de 900 viagens diárias. O evento vai mobilizar mais de 10 mil funcionários. Somente na logística do depósito estão envolvidos cerca de mil funcionários que cuidarão da saída, entrada e distribuição dos produtos para todas as unidades.

Atualmente a rede possui 26 unidades distribuídas por todo o Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense. Fundado por portugueses na década de 50 com o nome “Casas Guanabara”, o pequeno comércio se transformou nos Supermercados Guanabara, uma das mais tradicionais e modernas redes de supermercados do país.