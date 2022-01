Secretaria da Mulher forma 29 empreendedoras Trans - Fotos: Divulgação SPM-Rio

Secretaria da Mulher forma 29 empreendedoras TransFotos: Divulgação SPM-Rio

Publicado 24/01/2022 17:52

Rio - Na semana do Dia de Visibilidade Trans, data comemorada no sábado, 29, a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro formou 29 mulheres trans em empreendedorismo.

A formatura e a feira das microempresas foram realizadas neste domingo, 23, em Oswaldo Cruz, onde as alunas do curso Mulheres Trans de Negócios receberam seus certificados do Sebrae Rio e puderam expor seus produtos.

O curso foi realizado em parceria com o Grupo Arco-Íris e, durante três meses de aulas, as mulheres receberam um auxílio no valor de R$600.



A formatura contou com a presença da secretária da mulher, Joyce Trindade, e do secretário de governo e Integridade, Marcelo Calero. Além do secretário do meio ambiente, Eduardo Cavaliere, da secretária de assistência social, Laura Carneiro, e do subprefeito da zona norte Didi Vaz.



"Estas mulheres muitas vezes não conseguem espaço e vagas em postos de trabalho apenas por preconceito. É nosso dever oferecer alternativas para que este público possa trabalhar e empreender", explica a Secretária Joyce.



As empresas das alunas podem ser conferidas no Instagram:

@agatha_kaylane4

@clinicatranscenderoser

@sheldon782

@babademocarj

@design.rjj

@universo.tie.dye

@lb.braids

@jadecardz

@juliafuria2

@lojasoltranscendente

@atelieeboutiqueduasirmas

@institutotransmare

@mduda.henriques

@animal_beleza

@nattachaoliveirados

@hellballrj

@phlibras

@rafaelamelogastronomia

@gottobecca

@ayasevira

@blackhouseoficiall

@thifanybranco