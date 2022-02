Inicialmente, serão enviadas 5 mil notificações por via eletrônica (e-mail) aos empregadores, pelo endereço cadastrado no Sistema eSocial - Reprodução

Inicialmente, serão enviadas 5 mil notificações por via eletrônica (e-mail) aos empregadores, pelo endereço cadastrado no Sistema eSocial Reprodução

Publicado 10/02/2022 17:35

O Ministério do Trabalho e Previdência iniciou na terça-feira (8) uma operação de orientação e fiscalização junto aos empregadores domésticos. A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) está enviando notificações de orientações sobre a legislação trabalhista e solicitando a apresentação de documentos comprobatórios.

Inicialmente, serão enviadas 5 mil notificações por via eletrônica (e-mail) aos empregadores, pelo endereço cadastrado no Sistema eSocial. A partir do recebimento da notificação, os patrões terão um prazo para encaminhar documentos requisitados, relacionados à verificação de pagamento de salário, conforme o cronograma abaixo: primeiro lote de notificações, no dia 8, com prazo até 22 deste mês para apresentação de documentos, enquanto o segundo lote de notificações será no dia 08 de março, com prazo até 22 de março para apresentação de documentos.