Chuvas causaram muita destruição e várias vítimas em Petrópolis - Reprodução

A chuva que devastou a cidade imperial afetou muito os negócios: 65,8% dos comerciantes tiveram perda ou queda de faturamento e 32,4% tiveram seus estabelecimentos ou depósitos alagados. Além disso, o temporal foi responsável pela interrupção de 27% do abastecimento de insumos necessários à atividade, enquanto 23,4% do comércio sofreu com a falta de funcionários. Rio - Uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomécio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostra que o temporal que atingiu Petrópolis na última terça- feira , 15, provocou um prejuízo de mais de R$ 78 milhões aos empresários do comércio de bens, serviços e turismo da cidade. A sondagem foi feita nos dias 16 e 17 desse mês e ouviu 245 comerciantes locais.A chuva que devastou a cidade imperial afetou muito os negócios: 65,8% dos comerciantes tiveram perda ou queda de faturamento e 32,4% tiveram seus estabelecimentos ou depósitos alagados. Além disso, o temporal foi responsável pela interrupção de 27% do abastecimento de insumos necessários à atividade, enquanto 23,4% do comércio sofreu com a falta de funcionários.

Mais de 22% dos empresários relataram danos na estrutura física do estabelecimento e 20,7% afirmaram ter perdido mercadorias. A pesquisa mostrou ainda que 53,2% foram afetados em mais de uma forma.



De acordo com o levantamento, mais de 73% dos empresários do setor de bens, serviços e turismo apontam o acesso à linha de crédito emergencial como solução para recuperar os prejuízos causados pela chuva. Enquanto 43,2% acreditam que ter vencimentos de impostos e contas fixas postergados podem auxiliar na recuperação, já a renegociação do pagamento com o fornecedor ou aluguel é mencionada por 37,8%.

Para 19,8%, a melhor solução seria encerrar temporariamente as atividades, enquanto 6,3% defendem demitir funcionários.



Dos 245 empresários entrevistados nos dias 16 e 17 desse mês, 45,3% disseram ter o negócio afetado pelo temporal de terça-feira e 54,7% não foram afetados.