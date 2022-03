Prefeitura do Rio divulga lista de servidores com cadastro irregular no eSocial - Reprodução

Prefeitura do Rio divulga lista de servidores com cadastro irregular no eSocialReprodução

Publicado 29/03/2022 13:52 | Atualizado 29/03/2022 14:11

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, na última segunda-feira (28), a lista com o nome dos servidores municipais e seus dependentes que estão com cadastro irregular no eSocial. O documento foi publicado no Diário Oficial da União e quem estiver irregular pode atualizar os dados até 5 de abril.

Os dados que possuem algum erro correspondem ao nome, data de nascimento, CPF ou a Número de Identificação Social (NIS), que pode ser tanto Pasep, PIS ou Número de Registro do Trabalhador (NRT). Aqueles que precisarem fazer a correção, devem realizá-la no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Para isso, basta ligar para a Central 135 para resolver a situação e, caso necessário, agendar o atendimento de atualização cadastral em uma Agência da Previdência Social. O cadastro também pode ser atualizado na Secretaria de Receita Federal do Brasil, Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho e Emprego ou Banco do Brasil.



Caso não consiga fazer a atualização cadastral por algum motivo, o servidor deve justificar a falta na seção de recursos humanos do órgão a que está vinculado, também até o dia 5 de abril. O servidor que não obedecer o prazo terá o pagamento suspenso até a regularização, e o mesmo poderá ser responsabilizdo em decorrência de possíveis sanções aplicadas ao município.