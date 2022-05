Bomtempo e Castro assinaram termo de cooperação técnica para agilizar o processo de concessão do Aluguel Social - Divulgalção/Ascom PMP

Publicado 07/05/2022 09:53 | Atualizado 07/05/2022 11:25

O Governo do Estado realizou, nesta sexta-feira, 06, o pagamento do Aluguel Social para as famílias de Petrópolis que perderam suas casas nas fortes chuvas que assolaram a região neste ano. Ao todo, neste mês, 1,2 mil famílias estão recebendo R$ 800, entre elas, 478 que conseguiram atualizar os dados, foram incluídas e, a partir deste mês, têm o benefício garantido. Já as primeiras 817 famílias habilitadas, em abril, contam com a segunda parcela. O investimento do Executivo fluminense é de R$ 1.692.000. Para chegar ao valor de R$ 1 mil, a Prefeitura de Petrópolis completa com R$ 200.

Portal para consulta

As famílias beneficiadas estão em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução 528/2022, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. A consulta à lista de beneficiários está disponível no site

O pagamento do Aluguel Social é efetuado na conta da Caixa Econômica Federal, vinculada ao cadastro da família no CadÚnico. Aquelas que obedecem aos critérios do programa e estavam com os dados atualizados, bem como estava com a conta ativa, foram beneficiadas.

Pagamento unificado

O Governo do Estado e a Prefeitura de Petrópolis anunciaram, no fim de abril, que a partir dos próximos meses, o pagamento do Aluguel Social será unificado. O valor será definido a partir do número de famílias que terão direito ao auxílio. Para isso, foi definido que haverá um processo de revalidação do cadastro, que terá início na próxima semana. Vale informar, ainda, que pessoas que já recebem continuam incluídas no programa.