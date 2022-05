Sorteio foi realizado neste domingo - Foto: reprodução internet

Publicado 09/05/2022 08:35 | Atualizado 09/05/2022 09:30

Apenas um apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.479 da Mega-Sena, sorteado neste domingo, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O ganhador, que fez a aposta em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, levou para casa o prêmio de R$ 4.456.908,10.



Já a quina teve 90 ganhadores e prêmio individual de R$ 26.882,94. Acertaram quatro números 5.989 apostadores, que receberão cada um, R$ 577,12.



Os números sorteados foram 10 – 15 – 17 – 20 – 21 – 35.



O próximo sorteio (concurso 2.480) será realizado na quarta-feira (11), tem prêmio estimado em R$ 27 milhões. Apostadores podem fazer os jogos até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.