Multas: sistema do Serpro passa a permitir pagamentos por pixReprodução

Publicado 03/04/2024 21:02

Rio - O Radar, sistema desenvolvido pelo Serpro para gestão de multas pelos órgãos autuadores, agora vai permitir o pagamento das infrações por PIX. A novidade estreia no município do Rio de Janeiro e poderá ser utilizada por qualquer conta em qualquer banco conveniado. Por enquanto, está disponível apenas para pagamentos apenas de clientes do Banco Santander, com o Banco do Brasil em fase final de implantação.

"A nova funcionalidade de pagamento está pronta para ser adotada por qualquer um dos 60 órgãos autuadores que utilizam o Radar”, explica o superintendente de Relacionamento com Clientes do Serpro, Brenno Sampaio. A previsão é de que todos esses órgãos já comecem a utilizar o PIX ainda em 2024, incluindo os demais municípios, DETRANs, DERs e a Agência Nacional de Transporte (ANTT).

Segundo o superintendente, a tecnologia não só oferece mais praticidade no pagamento das multas, mas também garante maior transparência e agilidade no recebimento de valores pelos órgãos atuadores, contribuindo para redução das filas de atendimento nas instituições bancárias.