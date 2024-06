O valor do ticket médio das tentativas de fraude foi de R$ 948,64, aumento de 0,3% frente a 2023 - Reprodução / Internet

Publicado 03/06/2024 12:19

Segundo a ClearSale, empresa de inteligência de dados para prevenção a fraude, o País registrou cerca de 800 mil tentativas de fraude no primeiro trimestre do ano, redução de 23,3% comparado ao mesmo período de 2023. Em valores, as tentativas de golpe no trimestre representam R$ 766,3 milhões. O estudo analisou 63,7 milhões de pedidos, entre 1° de janeiro a 31 de março, e aponta que o valor do ticket médio das tentativas foi de R$ 948,64, aumento de 0,3% frente a 2023.

“Embora o número de tentativas de fraude tenha diminuído em comparação com o ano anterior, o ticket médio aumentou. Isso indica não apenas que golpistas estão focando em produtos que tem valor agregado alto, e que tem facilidade em revender nos mercados ilegais, mas acende um alerta para as empresas que precisam continuar vigilantes e adotar medidas de segurança mais robustas”, comenta Eduardo Mônaco, CEO da ClearSale.

Para o levantamento, a ClearSale considerou apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. São consideradas tentativas de fraude todas as transações que foram classificadas como suspeitas ou confirmadas.

Dia, Mês e Hora da Fraude

A maior concentração de tentativas de fraude se deu em janeiro, com 284,6 mil ocorrências e um ticket médio de R$ 954,82. Em março, foram registradas 270,2 mil tentativas, com um ticket médio de R$ 957,70. Já fevereiro teve 252,9 mil tentativas, com um ticket médio de R$ 932,01. No trimestre, as quartas-feiras registraram o maior número de pedidos e tentativas de fraude, sendo que o maior percentual dessas tentativas ocorreu entre meia-noite e 5h.

Regiões

A Região Nordeste ficou na liderança com o maior índice de golpes (1,4%) e um ticket médio de tentativas de fraude de R$ 1.021,82. Em seguida, as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte empataram (1,3%), apresentando tickets médios de R$ 1.023,52, R$ 934,60 e R$ 924,89, respectivamente. A região Sul registrou a menor taxa (0,8%) e um ticket médio de R$ 984,91.

Categorias

As categorias de produtos com maior percentual de tentativas de fraude foi games (10,7%), com ticket médio de R$ 806, eletrônicos, considerando TV e monitor (4,8%), com R$ 2.597, e geladeira e freezer (4,1%), com R$ 3.550; logo após, celulares (3,7%), representando R$ 2.756, e produtos de beleza (2,2%), apresentando R$ 412.

Gênero x Idade

O estudo mostra que o público masculino teve o maior percentual de tentativas de fraudes, sendo 1,7%, enquanto o público feminino representa 1,0%. Em relação à faixa etária, pessoas de até 25 anos foram as que mais sofreram tentativas (1,9%), seguido pelo grupo de pessoas acima de 51 anos (1,6%) e pessoas que têm entre 26 e 35 anos (1,2%).