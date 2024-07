De acordo com o IBGE, mais de 2 milhões de motoristas trabalham no Brasil - Pixabay

Publicado 25/07/2024 14:30

O Dia do Motorista é celebrado nesta quinta-feira (25) e com a popularização de plataformas como Uber e 99, para citar algumas, a questão de quanto é possível ganhar neste trabalho é recorrente, porém, essa é uma resposta que varia com base em diversos fatores, incluindo a localização, o número de horas trabalhadas e a categoria de serviço oferecida.

O trabalho como motorista de aplicativo tem se tornado uma alternativa atraente para pessoas que estão em busca de flexibilidade, autonomia e, em muitos casos, um complemento para a renda mensal. Segundo um estudo inédito do IBGE, o Brasil conta com cerca de 2,1 milhões de trabalhadores de aplicativo, incluindo apps de serviços de transporte, entrega de comida e vendas.

De acordo com um levantamento feito pelo StopClub, fintech que oferece ferramentas de segurança e performance financeira para trabalhadores da categoria, em 13 das maiores cidades do país, a média de faturamento mensal é de R$ 5.317,17 sendo que o valor de gastos no mesmo período pode chegar a R$ 3.548,00, onde estão inclusos IPVA, combustível, seguro e as demais manutenções necessárias.

Quando analisamos esses números no Rio de Janeiro, a receita mensal é de R$ 6.000, o gasto mensal é de R$3.585,69 e o lucro é de R$2.414,31. O estudo em questão contou com 41.550 usuários únicos.

"O motorista tem que entender que o seu 'salário' não é o seu ganho, mas sim o seu lucro. A lucratividade depende de um balanço cuidadoso entre os ganhos brutos e os custos associados à atividade", destaca o co-fundador da Stop Club Pedro Inada.