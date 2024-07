Usuários poderão fazer transferências por pix sem abrir aplicativo do banco - Divulgação

A carteira digital Google Pay passa a oferecer pagamentos digitais via Pix a partir desta terça-feira (30) por meio da ferramenta, sem necessidade de abrir o aplicativo do banco. Os clientes das instituições C6 Bank e PicPay serão os primeiros a fazer uso da nova funcionalidade. Nos próximos meses, o recurso será expandido para outras instituições. A empresa afirmou que está aberta à colaborações com a indústria.



Para utilizar o funcionalidade, os clientes deverão conectar sua conta bancária à Carteira digital do Google no aplicativo da instituição parceira. Uma vez vinculada a conta, a opção do Pix aparecerá automaticamente na na tela inicial do aplicativo. Com isso, basta selecionar a forma de transferência – seja digitando a chave, usando o recurso "copia e cola" (para compras on-line), ou apontando a câmera para o QR Code da maquininha do comerciante, em lojas físicas.



Elisa Joia, head de operações de pagamentos do Google para América Latina comentou a inclusão da funcionalidade na plataforma. "O Google continua investindo no Brasil e um de nossos objetivos é oferecer a melhor carteira digital para os brasileiros. Temos colaborado com a indústria e reguladores para assegurar uma presença sólida e um produto de qualidade. Ter o Pix como uma forma de pagamento é um movimento natural para atender plenamente às demandas de pagamentos do país", disse.



A companhia ressaltou que além da praticidade de múltiplas formas de pagamento em somente um aplicativo, os usuários poderão escolher quais contas usar de distintas instituições financeiras na Carteira, sem precisar abrir o aplicativo do banco.

Outro ponto destacado foi a segurança nas transações. De acordo com a companhia, a autenticação é revisada por todo o mercado e validada pelo Open Finance, que sempre passa pela aprovação da instituição financeira e exige um método de desbloqueio seguro do aparelho.

"A segurança é o pilar central da Carteira do Google. Ela conta com uma abordagem de múltiplas camadas, para garantir uma proteção robusta tanto para a população em geral, quanto para os nossos parceiros e desenvolvedores", explica Elisa.



O C6 Bank e o PicPay são as primeiras instituições parceiras do Google a disponibilizar o Pix na Carteira do Google aos seus clientes. A nova funcionalidade começa a ser liberada para um grupo de clientes das empresas nesta terça-feira e, aos poucos, todos terão acesso ao recurso.



"O Pix já é o meio de pagamento mais usado no país. Oferecer a possibilidade de vincular o Pix à Carteira do Google é parte da nossa missão de facilitar a vida financeira dos nossos clientes, com uma entrega cada vez mais completa", disse Maxnaun Gutierrez, head de produtos de pessoa física do C6 Bank.



Pedro Romero, diretor de Wallet & Banking do PicPay, também destacou a importância da transferência para a instituição. "O Pix é central na estratégia do PicPay e no dia a dia dos clientes. É uma grande porta de entrada para o ecossistema e um dos produtos cuja utilização mais cresce a cada mês. Construir essa parceria com o Google vai deixar esses pagamentos ainda mais rápidos e seguros", destaca Pedro Romero, diretor de Wallet & Banking do PicPay.



O Google pretende expandir a funcionalidade para outras instituições parceiras no futuro. A expectativa é que, com mais bancos habilitados para oferecer a solução do Pix, os usuários da Carteira do Google possam consolidar todos os seus pagamentos em um só lugar, reforçando a proposta de valor de praticidade e poder de escolha do usuário.