Ministro do Trabalho, Luiz MarinhoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 30/07/2024 15:52

Brasília - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira, 20, que a geração de vagas registrada neste ano está dentro do padrão, apesar de ter avaliado que o desempenho poderia ter sido melhor se o Banco Central tivesse reduzido a taxa de juros de uma forma mais acelerada. Ele reiterou que o "centro da meta" é atingir o saldo de 2 milhões de vagas no acumulado do ano.

Marinho voltou a cobrar ainda a redução de juros por parte da autoridade monetária. Ele disse esperar que "colegas" do Banco Central tenham um olhar para o que acontece na economia e no mercado de trabalho.

"Estamos acompanhando, olhando e torcendo para que os eventos não atrapalhem o desempenho do mercado de trabalho. Você tem os nossos colegas que monitoram os juros e mais juros ou menos juros têm influência grande, impacta fortemente no mercado de trabalho, que impacta investimento, crédito, inflação", avaliou o ministro. Ele reforçou que não há razão para não retomar a redução dos juros.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho. Após a criação de 139.341 vagas em maio (dado revisado hoje), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 201.705 carteiras assinadas este mês.