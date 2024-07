Redução de custos operacionais é uma das estratégias utilizadas por motoristas de aplicativo - Reprodução/Câmara dos Deputados

Publicado 31/07/2024 15:01 | Atualizado 31/07/2024 15:02

Os motoristas de aplicativos enfrentam um mercado cada vez mais competitivo e desafiador. Ganhar mais dinheiro nessa profissão não depende apenas do valor das corridas, mas de uma gestão financeira eficaz e do uso de ferramentas adequadas que ajudem a reduzir custos e aumentar os lucros.

De acordo com um recente levantamento feito pela StopClub, fintech que oferece ferramentas de segurança e performance financeira para trabalhadores da categoria, nas maiores cidades brasileiras, a média de faturamento mensal é de R$ 5.317,17.



A primeira dica essencial é ter planejamento financeiro, compreender como gerenciar a renda, planejar despesas e investir de maneira inteligente pode fazer uma grande diferença nos lucros finais. Motoristas bem informados sobre suas finanças pessoais podem evitar endividamentos desnecessários, poupar para emergências e até mesmo investir em melhorias para seus veículos, garantindo assim uma maior durabilidade e menores custos de manutenção.



"Ser motorista ou entregador de aplicativo não significa apenas ativar o aplicativo e aguardar os chamados. É preciso utilizar boas estratégias para não ficar horas e horas no trânsito faturando pouco por corrida e o primeiro passo para isso é identificar os custos e ganhos. Existem técnicas e ferramentas que ajudam esses trabalhadores a garantir mais lucratividade e se diferenciar no mercado", explica Luiz Gustavo Neves, Ceo da plataforma.



Reduzir os custos operacionais também é uma estratégia para aumentar os lucros. Economizar em combustível adotando práticas de direção econômica e utilizando apps que indicam os postos de gasolina mais baratos são uma opção. Além disso, a manutenção preventiva do veículo evita despesas maiores com reparos emergenciais. Outros gastos, como seguros e impostos, também podem ser reduzidos com uma pesquisa cuidadosa e a escolha de opções mais vantajosas.

Veja seis dicas para otimizar seu tempo e aumentar os lucros:



1 - Não aceite qualquer oferta: saber escolher as ofertas de viagens ou entregas faz toda a diferença nos seus ganhos. Para identificar as mais rentáveis, é necessário analisar valor, tempo e distância, observando a relação preço/quilometragem para ver se a oferta será lucrativa ou não de acordo com a sua realidade. Além disso, é importante estar atento ao local de destino.

2 - Saiba quanto você gasta na sua atividade: para fazer as contas fecharem, é preciso conhecer e controlar os custos da sua atividade, ou seja, quanto você gasta para se manter como motorista ou entregador de aplicativo. E essa lista vai muito além do combustível: gastos com seguro, manutenção, limpeza, revisão, plano de telefonia, impostos e depreciação devem ser considerados.

3 - Defina metas: com um planejamento inteligente, você terá mais qualidade no trabalho e mais facilidade na tomada de decisões, o que se reflete na saúde financeira.

4 - Se posicione estrategicamente: analise os pontos de maior movimento com maior circulação de pessoas e sua dinâmica de horários para descobrir as regiões mais rentáveis de trabalhar. Para os motoristas, outra dica é se posicionar próximo a pontos de saída e chegada de passageiros, como aeroportos, rodoviárias e hotéis.

5 - Grave sua rotina de trabalho: além de contribuir para a segurança e a integridade do profissional, gravações com áudio e vídeo podem ser utilizadas como contraprova em casos de acusações infundadas e podem salvar não só a renda por se manter ativo na plataforma, mas também evitar problemas judiciais.

6 - Troque experiências: compartilhar dicas e trocar experiências sobre o dia a dia torna a atividade menos solitária e ainda pode fazer você conhecer novas estratégias para otimizar sua atuação nas plataformas.