26/08/2024

Quem imaginaria que oferecer métodos de pagamento seria uma das muitas formas de se destacar na indústria dos jogos. Sabia que mais de 63% dos compradores prefere comprar em empresas que oferecem as suas opções de pagamento preferidas? Se pensarmos bem isso é super lógico porque todos querem conveniência quando vão fazer um pagamento online, sobretudo em uma plataforma de jogos online onde o Bemslots se destaca.

Nesta indústria dos jogos, um dos aspetos críticos da jogabilidade geral é a gratificação instantânea. Imagine um cenário em que tenha de esperar muito tempo antes que as suas transações possam ser processadas. Desagradável, né? Neste artigo exploramos isso, assim como considerações de como os jogos online brasileiros e os apostadores dão importância ao método de pagamento.

Diversificando os métodos de pagamento

Os jogadores nunca foram tão exigentes como no mercado atual. Isto também significa que as preferências de um não são iguais às de outro. Por exemplo, recentemente, em 2023, um estudo descobriu que 68% dos compradores preferiam utilizar o Apple Pay ou o Google Pay, enquanto 29% preferiam cartões de débito e crédito.

Imagine uma empresa que apenas oferece cartões de débito e crédito – essa empresa estará, na verdade, perdendo uma grande oportunidade de mercado, uma vez que mais de 60% dos potenciais compradores provavelmente enfrentarão problemas ao interagir com a empresa. Não é de admirar que até mesmo os sites afiliados da Norske Betsider considerem se são diversificados ou não os seus métodos de pagamento para classificar as melhores plataformas.

Portanto, isto não é algo que você possa fechar os olhos. Como plataforma de jogos online, quer definitivamente garantir que os seus clientes tenham uma experiência que os faça querer sempre regressar ao seu negócio. E fornecer várias opções de pagamento é uma das formas de começar. Recentemente, outro estudo informou que cerca de 72% dos compradores eram mais propensos a comprar online devido à sua conveniência. No entanto, se enfrentam processos demorados e complicados, cerca de 32% deles abandonam a compra.

Integrando criptomoeda

Desde o lançamento da primeira criptomoeda, o Bitcoin, em 2009, muitos setores continuam usando. A indústria dos jogos online é apenas uma entre muitas. Se tem prestado muita atenção às tendências emergentes neste setor, verá que esta tendência quadruplicou entre 2019 e 2021. A partir de agora, o volume de jogos de azar com criptomoedas é de cerca de 250 milhões de dólares e espera-se que cresça ainda mais nos próximos anos.

Sem dúvida, deve haver razões pelas quais mais plataformas de jogos online estão incluindo esta tecnologia nas suas plataformas. Por exemplo, se quiser fazer uma transação internacional, a forma mais rápida será a encriptação. Os tempos de liquidação de remessas envolvidos no blockchain são, na verdade, 388 vezes mais rápidos do que os canais de pagamento tradicionais. Além de remessas mais rápidas, também poupa muitas transações.

Imagine um cenário em que tem de pagar cerca de 6,25% de cada valor de transação – pode tornar-se um processo muito caro. Outro benefício atraente da cripto é a privacidade e o anonimato que oferece. Não precisa compartilhar informações financeiras pessoais confidenciais como acontece com os métodos de pagamento tradicionais.

Implementação de medidas avançadas de segurança

Há muitas informações que podem vazar à medida que comunicamos online. A encriptação vem garantir que esta informação está num formato ilegível, compreensível apenas por quem possui as chaves corretas. É necessário garantir que detalhes como os números de cartão de crédito e as credenciais de login dos jogadores serão mantidos em sigilo, pois nem todos na Internet têm boas intenções.

Só em 2021, o número de ataques cibernéticos na indústria do jogo aumentou 340%, como revelou a Akamai Technologies. A pesquisa mostrou ainda que cerca de 85,5% dos jogadores online evitam sites que não estejam encriptados. Para se manterem relevantes no meio de tudo isto, as plataformas de jogos online estão incluindo características como a encriptação SSL e MFA nos seus métodos de pagamento para aumentar a segurança.

Outros métodos de pagamento em plataformas de jogos online

Até agora, podemos notar que os métodos de pagamento apresentam enormes oportunidades para os as plataformas de jogos online se manterem à frente. Já falamos nas criptomoedas, mas há muitos métodos de pagamento para plataformas de jogos online , entre eles o PIX, Paypal, Transferência por boleto. De forma muito resumida, se existe determinado método de pagamento, é muito provável que ele esteja disponível no Bemslots. Esta plataforma de jogos online privilegia a experiência do jogador e quer fazer de tudo para que a sua experiência seja agradável.