Inteligência artificial faz diferença nos negócios de marcas - Divulgação

Publicado 11/09/2024 20:00

São Paulo - A Black Friday vem se tornando cada vez mais competitiva a cada ano. Com consumidores mais exigentes, bem informados e tendo jornadas de compra cada vez mais complexas, a concorrência pela atenção dos brasileiros nessa época do ano é acirrada. Para se destacar, além de entender profundamente o comportamento e as preferências de seus públicos, as marcas precisam saber aplicar esses insights de forma inteligente.



Diante deste cenário, a tecnologia é uma importante aliada – e a inteligência artificial é parte importante na evolução da conexão das empresas com os consumidores. Ao analisar grandes volumes de dados e identificar padrões de comportamento, a IA permite que as marcas criem experiências mais personalizadas e relevantes para seus públicos.



Com foco na aplicação da inteligência artificial de relevante nos negócios, o Google tem trabalhado junto a empresas oferecendo soluções que ajudam na criatividade, otimização de trabalho e aumento de performance, entregando resultados com muita eficiência.



"Esse ano teremos a primeira Black Friday após a inteligência artificial ter se tornado realidade para muitas indústrias", afirma Gustavo Souza, diretor-geral de produtos e soluções para clientes do Google Brasil. "Estamos felizes em compartilhar estudos de casos de grandes empresas que, ao adotar o conjunto de soluções de IA do Google nas áreas de criatividade, mídia e mensuração, já conquistaram resultados relevantes", afirma o executivo.