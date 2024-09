Recomendação dos especialistas é desconfiar das "promoções imperdíveis" - Reprodução

Publicado 17/09/2024 11:55

Embora a falsa venda seja uma prática antiga, ela tem encontrado terreno fértil com a intensificação do uso da internet e, principalmente, das redes sociais para a realização de compras. Nesse esquema, criminosos se passam por vendedores legítimos, utilizando sites que simulam URLs autênticas e exibindo imagens e descrições atraentes para tornar o produto ou serviço aparentemente vantajoso em relação ao seu preço. Quando um cliente em potencial demonstra interesse, solicitam um valor antecipado ou integral, geralmente por meio de Pix ou boleto bancário. Assim que o pagamento é efetuado, desaparecem, e o produto prometido nunca é entregue. Os golpistas usam diferentes canais de comunicação para entrar em contato com as pessoas que, quando não fazem a devida diligência antes da compra, se tornam vítimas.



“Os criminosos anunciam produtos ou serviços com preços muito atrativos ou mesmo bem abaixo do mercado por e-mail, SMS, redes sociais ou links patrocinados. Para aumentar a credibilidade, eles podem invadir o perfil de pessoas conhecidas nas redes sociais e utilizá-los para divulgar ofertas falsas”, alerta Richard Bento, superintendente de Segurança Corporativa do Itaú Unibanco.

7“Quando a vítima se interessa pela oferta, é direcionada para um site que imita uma empresa legítima. O golpista simula a URL do site verdadeiro, mas com pequenas alterações que podem passar despercebidas. Na página de pagamento, a vítima transfere o valor ou paga o boleto, mas o nome do beneficiário não corresponde ao nome da pessoa ou empresa anunciada”, completa Bento.



Diante desse cenário, algumas dicas podem ajudar na identificação do golpe da falsa venda.



Pesquise a reputação - Ao receber uma “oferta imperdível”, é essencial fazer uma pesquisa detalhada sobre a empresa ou a pessoa que está encaminhando a informação. Procure por avaliações e comentários e verifique se há registros de reclamações em sites especializados. Para aluguéis de propriedades, prefira plataformas conhecidas e confiáveis.



Não faça pagamentos antecipados sem garantias - A dica vale, especialmente, para produtos ou serviços de alto valor. Se a oferta for “boa demais para ser verdade”, pode ser um golpe. Também desconfie de sites que só aceitam PIX ou boleto como forma de pagamento.



Verifique a autenticidade dos anúncios - Sempre confirme se o perfil que publicou o anúncio é oficial. Confirme se ele possui o selo de verificação e confira o histórico de postagens e comentários para garantir que a loja é confiável. Se houver qualquer dúvida, entre em contato com o estabelecimento por meio dos canais oficiais para confirmar a autenticidade do anúncio ou promoção.



Cuidado com sites falsos - Nunca clique em links de e-mails, redes sociais ou resultados de sites de busca quando estiver procurando por uma loja online. É mais seguro digitar o endereço do site diretamente na barra do navegador.



Desconfie de taxas e do senso de urgência - Não acredite em promoções ou concursos que exigem o pagamento de taxas para receber prêmios, principalmente em redes sociais. Além disso, desconfie de anúncios que criam um senso de urgência, a fim de limitar o tempo para pesquisar ou pensar sobre a compra.