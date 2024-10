Rio de Janeiro tem 195 empresas produzindo cerveja e chope - Pixabay

Rio de Janeiro tem 195 empresas produzindo cerveja e chopePixabay

Publicado 15/10/2024 13:22

Nos últimos cinco anos, o Rio de Janeiro registrou um aumento de 27% no número de empresas na atividade de fabricação de cervejas e chopes. No total, o Estado tem 195 companhias, sendo 62% microempresas, 27% de pequeno porte e 11% são médias e grandes empresas. É o que mostra sondagem do Sebrae Rio, com base nos dados da Receita Federal.



A Região Metropolitana concentra 35% das empresas produtoras de cervejas e chopes. A Região Serrana vem na sequência com 24%, seguida do Médio Paraíba com 14%, Centro-Sul com 9%, Região dos Lagos com 6%, Norte Fluminense com 5%, Noroeste com 4% e Costa Verde com 3%.



“Apesar do crescimento do segmento cervejeiro no Rio estar acima da média nacional, o Estado ainda é o sexto na quantidade de empresas em funcionamento ligadas à produção de cerveja e chope. Isso reforça a vocação do estado e o potencial para que novos investimentos surjam nos próximos anos”, avalia Carina Ferraz, coordenadora de Indústria do Sebrae Rio.



O crescimento no país de empresas em funcionamento voltadas para a produção de cervejas e chopes foi de 23% nos últimos anos. Atualmente, o Brasil conta com mais de 2,5 mil empresas, com dez estados sendo os responsáveis por 91% dessa atividade econômica. São Paulo lidera com 18% das companhias, seguido por Rio Grande do Sul (17%), Minas Gerais (15%), Santa Catarina (12%), Paraná (11%), Rio de Janeiro (8%), Espírito Santo (5%), Goiás (3%), Bahia (2%) e Mato Grosso (2%).