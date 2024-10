No período das festas de fim de ano, Galeão receberá 13,3% mais voos domésticos - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 22/10/2024 18:05

Levantamento da Fecomércio RJ, com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mostra uma alta de 26,7% dos voos vindos de outros países no Aeroporto Internacional Tom Jobim até o fim de março de 2025. Serão 1.530 desembarques a mais no mesmo período da temporada 2023-2024.

A limitação às operações no Santos Dumont, que trabalha apenas com voos domésticos, sempre foi defendida pela Fecomércio RJ, apoiada pelo governo estadual e pela Prefeitura do Rio, que entende que o Galeão estava subutilizado por causa da baixa movimentação de passageiros.

No ano passado, o governo federal limitou o número de passageiros por ano no Santos Dumont a 6,5 milhões, o que levou a uma reorganização da malha e impactou positivamente os voos internacionais com destino ao Rio. A consequência da limitação no Santos Dumont foi o aumento de voos domésticos no terminal da Ilha do Governador, que se tornou uma alternativa adequada para os voos internacionais.

“Esse é o tipo de solução que todos devemos incentivar: foi uma solução criativa, com custo zero. Não foi necessário uma grande obra ou gastos de dinheiro público. Foi uma solução prática baseada no diálogo e no consenso, entre setor privado e autoridades, focada em trazer resultados concretos para a população. O Galeão voltou a ser um aeroporto competitivo e viável em muito pouco tempo. Há mais voos, mais oportunidades de conexão e isso cria condições para que mais gente visite o Rio”, disse o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

A alta doméstica prevista no Galeão para o final do ano, de acordo com levantamento da Fecomércio RJ, é de 13,3% de voos a mais do que o registrado no fim de 2023. Para o período de réveillon no Rio, a alta deve ser de 30,45% nos voos internacionais chegando entre 25 e 30 de dezembro.