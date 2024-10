Parceria promove o retorno da Texaco ao Brasil - Divulgação

Publicado 30/10/2024 17:47

Como parte do acordo de licenciamento firmado em maio deste ano entre a Chevron Brands International e a Ipiranga, o Brasil terá novamente a presença de postos Texaco no mercado de combustíveis nacional. Palhoça, em Santa Catarina, é a primeira cidade do País a receber o posto da marca.

A Ipiranga é licenciada de combustíveis Texaco no Brasil e será responsável pela comercialização e venda de combustíveis Texaco com tecnologia Techron, pela operação das lojas de conveniência Star Mart e pelo gerenciamento do serviço de troca de óleo Star Lube. Além disso, por meio da parceria, o Brasil será o primeiro país na América Latina a receber etanol com o aditivo Techron.

Com o retorno dos postos Texaco, a Ipiranga pretende complementar seu portfólio por meio da conexão histórica de revendedores e consumidores com a marca, que oferece um selo internacional a sua linha de produtos e serviços. De acordo com a Ipiranga, a expectativa é de que, nos próximos meses, a Texaco amplie sua presença no mercado não só em Santa Catarina, mas também em outros estados.