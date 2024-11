Black Friday é um dos momentos mais aguardados pelos consumidores - Reprodução

Publicado 13/11/2024 09:09

Uma das datas mais esperadas pelo comércio é a última sexta-feira de novembro, dia 29, quando acontece a Black Friday. A euforia não é menor para os consumidores, pois a expectativa é sempre comprar por um preço mais barato. No entanto, o aumento das compras on-line também faz crescer os riscos de fraudes e golpes, como propagandas enganosas com preços que indicariam descontos, mas na verdade são os mesmos praticados fora da data. Por isso, na hora de comprar qualquer produto é bom ficar atento.

Uma pesquisa realizada pela empresa Hibou demonstrou de que forma os brasileiros querem gastar na data. Cerca de 49% dos brasileiros pretendem comprar em lojas físicas. O estudo foi feito com 1200 pessoas.

A medida para muitos é uma forma de escapar de golpes costumeiramente aplicados em lojas virtuais. Entre os produtos mais procurados estão os celulares (20%), Smart TV (18%), Geladeira (10%), tênis (9%) que são alguns dos que sofrem com a precificação.



Para o especialista em Direito do Consumidor, Stefano Ribeiro Ferri, "é essencial que o consumidor esteja atento a possíveis golpes. Durante o período promocional, é comum observar a chamada maquiagem de preços, em que alguns fornecedores aumentam os valores nas semanas anteriores à promoção, para simular descontos maiores no dia do evento.

"Isso infringe o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe práticas abusivas e enganosas, resguardando o direito à informação clara e verdadeira", afirma.



Para evitar problemas, ele recomenda monitorar os preços dos produtos de interesse com antecedência, verificando em sites e aplicativos de comparação para identificar variações suspeitas.

"Também é prudente pesquisar a reputação do fornecedor em plataformas de avaliação e redes sociais, para evitar sites fraudulentos que surgem nessa época do ano para captar dados bancários ou oferecer produtos inexistentes", disse.



Já o especialista em Direito do Consumidor, Kevin de Souza, reforça que neste ano, a Secretaria Nacional do Consumidor juntamente com os Procons de todo o Brasil, estarão aumentando as fiscalizações para a prevenção e o combate às práticas abusivas.

"O fornecedor tem que fazer o cumprimento forçado da oferta e nos casos mais graves até a devolução do valor", ressalta.



Para isso, o advogado pontua: "É bom sempre "procurar o Procon da sua cidade como forma inicial da tratativa do caso e caso não resolva, procure um advogado da sua confiança ou o juizado cível da sua cidade".

Confira outras dicas:



- Verifique a confiabilidade do site ou do aplicativo

- Confirme o CNPJ da empresa no site da Receita Federal

- Procure por selos de segurança, como o "https" no endereço do site e cadeados

- Pesquise a reputação da loja em sites como Reclame Aqui e Procon



Desconfie de ofertas 'imperdíveis'



- Se o preço estiver muito abaixo da média, desconfie

- Compare o preço em diferentes lojas antes de comprar

- Pesquise o histórico de preços do produto em sites comparadores



Cuidado com links suspeitos



- Não clique em links recebidos por e-mail ou redes sociais

- Acesse o site da loja diretamente pelo seu navegador

- Verifique se o link da página de pagamento é seguro (https)



Proteja seus dados



- Utilize senhas fortes e diferentes para cada site

- Ative a autenticação em duas etapas em suas contas

- Não compartilhe seus dados pessoais em sites ou redes sociais não confiáveis



Utilize métodos de pagamento seguros

- Dê preferência a cartões de crédito virtuais

- Evite fazer transferências bancárias diretas



Mantenha seus dispositivos atualizados



- Atualize o sistema operacional do seu computador e celular

- Mantenha seus softwares de segurança (antivírus) atualizados



Monitore suas contas



- Verifique extratos bancários e faturas de cartão de crédito regularmente

- Ative notificações de transações bancárias



Considere um seguro para transações on-line



- Essa camada extra de proteção pode te ajudar a se recuperar financeiramente em caso de fraudes.