Equipes do Procon Carioca acompanharam a variação dos preços de produtos ao longo do mês Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Publicado 28/11/2024 12:09

O Procon Cariocar realizou monitoramento com objetivo de oferecer uma referência de preço ao consumidor dos produtos mais comercializados neste período em que são anunciados grandes descontos pela Black Friday. Ao longo do mês de novembro, na mesma loja, foram constatadas reduções de até 34,30% e aumento de preço de até 22,39%.

No acompanhamento, a equipe consultou, entre 1 e 27 de novembro, preços de 19 produtos, como fogões, geladeiras, notebooks e celulares em sites eletrônicos de e-commerces de fornecedores populares com grande presença na cidade do Rio de Janeiro: Amazon, Americanas, Carrefour, Casas Bahia, Extra, Fastshop, Magalu e Ponto Frio.

O produto com maior variação de preços foi encontrado na Amazon. O Echo Dot 5ª Geração Preta, que no início da pesquisa custava R$ 384, em 27 de novembro custava R$ 252,27, redução em 34,30%. Já o Galaxy A35 128gb – Samsung, subiu de R$ 1.585,18 para R$ 1.888,00, uma variação de 19,10%.

Nas Americanas. A TV 55" Led 4k UHD – LG custava R$ 2.999 em 1 de novembro e chegou a R$ 2.586,56, redução de 13,75%. Na mesma loja, o Galaxy A55 256gb – Samsung custava $ 1.804,05 e chegou a R$ 2.207,92 no fim de novembro, aumento de 22,39%.

No Carrefour, o Fogão Atlas 5b Preto Atenas Glass custava R$ 1.549 no início do mês. O preço caiu para R$ 1.199,00 , uma redução de 22,60%. Já a Air Fryer 5L – Mondial, que saía por R$ 399, no fim de novembro custava R$ 450, ou seja, houve aumento de 12,78%.

Outra variação significativa foi constatada pelos agentes em relação ao preço de celulares, nas Casas Bahia. O Galaxy S24+ 256gb – Samsung custava R$ 5.672,07 e, no fim do mês, chegou a R$ 3.999, redução de 29,50%. Já o Galaxy A35 128gb – Samsung subiu de R$ 1.459,90 para R$ 1.699, um aumento de 16,38%.

No Extra, o Galaxy S24+ 256gb – Samsung custava R$ 5.672,07, em 1 de novembro, chegou a R$ 4.666 no fim de novembro, uma redução de preço de 17,74%. Já o Galaxy A35 128gb – Samsung, ao longo do mês, subiu de R$ 1.459,90 para R$ 1.699, aumento de 16,38%.

No FastShop, o preço do Echo Dot 5ª Geração Preta variou de R$ 384,38 a R$ 255,64, uma redução de 33,49%. Já o Galaxy A35 128gb – Samsung custava R$ 1.431 no início do mês, e chegou a R$ 1.489 no fim de novembro, aumento de 4,05%.

O Fogão Atlas 5b Preto Atenas Glass, no Magalu , custava R$ 1.248,30 e, em 27 de novembro podia ser comprado por R$ 1.119, redução de 10,36% no valor. O preço do Galaxy A35 128gb – Samsung, por sua vez, subiu de R$ 1.431 R$ para 1.699, aumento de 18,73%.

No Ponto Frio, o Galaxy A15 256gb – Samsung teve uma redução de 22, 46% no preço do produto. Custava R$ 1.159,34 no início do mês e foi para R$ 899, no fim de novembro. Já o Galaxy A35 128gb – Samsung custava R$ 1.459,90 e, em 27 de novembro o preço chegou a R$ 1.699, um aumento de 16,38%.

As variações de preços também costumam ser grandes de uma loja para outra. O Galaxy A35 128gb – Samsung, que em 27 de novembro custava R$ 1.888,00 na Amazon, podia ser comprado por R$1.489 na Fastshop. Uma diferença de 21, 13%, que equivale a R$ 399 de economia na hora da compra.

A diretora-executiva do Procon Carioca, Renata Ruback, ressalta que o levantamento realizado demonstrou que há variações significativas de preços dos mesmos produtos nas lojas. “A grande diferença de preços evidencia a importância do consumidor realizar uma pesquisa prévia e o acompanhamento dos anúncios dos produtos para encontrar o melhor preço e as melhores condições de compra”, informa Renata.

Dicas para não cair em armadilhas financeiras ou falsos descontos

- Sabe aquele caso quando o aumenta o preço para dar o desconto? Isso é um exemplo de publicidade enganosa. A publicidade enganosa é aquela que passa uma falsa ideia sobre determinado produto ou serviço, induzindo o consumidor a erro sobre sua real utilidade. Informações são distorcidas de forma proposital para garantir a venda. Essa prática é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e muito comum nesse período.

- Atrasos na entrega são um problema frequente. Devido ao aumento das vendas nesse período, várias empresas não cumprem o prazo combinado, o que causa muito transtorno para os consumidores. Cheque os prazos.

- Dificuldade para o cancelamento da compra na internet também não pode acontecer. O consumidor tem direito de se arrepender quando realizar a compra fora do estabelecimento comercial em até sete dias do recebimento do produto ou da contratação do serviço.

- Esse direito ao arrependimento não vale apenas para compras pela internet. Quem adquirir o produto por telefone, catálogo ou qualquer outra forma que não se de em loja física também tem esse direito garantido. Não é necessário que o produto apresente defeito para gerar o direito de arrependimento e não é preciso justificar o motivo.

- Pesquise o preço sempre. Tendo uma ideia do valor normalmente praticado para venda, o consumidor facilmente consegue detectar um falso desconto no produto. Alguns sites também disponibilizam os preços no decurso do tempo. É uma alternativa para quem resolveu comparar o preço só na última hora.

- Desconfie dos preços muito baixos, pois isso já é um forte indício de fraude. Os sites falsos costumam se utilizar desse atrativo para enganar o consumidor.

- Certifique-se da procedência do produto.

- E se quiser trocar? Essa é uma dúvida muito comum. O CDC não obriga o fornecedor a trocar o produto, portanto a loja pode definir as regras para a sua política de troca. Se a loja informar que fará a troca, precisa cumprir o que foi informado.

- Se o produto comprado apresentar problemas, o consumidor tem 30 dias para reclamar, no caso de produtos não duráveis, e 90 dias no caso de produtos duráveis.

- Caso não haja solução em até 30 dias, o consumidor pode exigir seu dinheiro de volta, a troca por outro produto equivalente ou pedir o abatimento proporcional do preço.