Cristina Junqueira é a terceira mulher mais rica do Brasil, com fortuna estimada em US$ 1,5 bilhãoReprodução / Nubank

Publicado 08/12/2024 10:01

A empresária Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, é a única brasileira que aparece na lista das 25 mulheres mais influentes do mundo em 2024, feita pelo jornal britânico 'Financial Times'. A classificação, divulgada nesta sexta-feira, 6, também conta com personalidades da música, cinema, moda, literatura, política mundial e outras áreas.

Junqueira foi apresentada pela revista em um texto escrito por Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza. "Cristina Junqueira sempre demonstrou uma inquietação transformadora."

Trajano relembra o período em que a cofundadora do Nubank trabalhou na LuizaCred, uma joint venture entre o Magalu e o Itaú, momento em que os caminhos das duas empresárias se cruzaram. "Lá, pude testemunhar seu comprometimento e atenção aos detalhes, e sua busca constante por inovação. Cristina transformou desafios em inovação e construiu soluções que atendem às reais necessidades do mercado", ela descreve.

Nas redes sociais, Junqueira celebrou a conquista: "É surreal, mas é real. É um reconhecimento que reflete anos de dedicação, tanto à construção de uma família quanto à de um projeto que hoje impacta milhões de pessoas", escreveu.







Junqueira foi eleita na categoria "líderes" do jornal ao lado de outras nove mulheres: Margrethe Vestager, comissária antitruste da União Europeia (UE); Rachel Reeves, ministra das Finanças do Reino Unido; Lisa Su, diretora-executiva da empresa de semicondutores AMD; Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Fei-Fei Li, cientista e professora de Stanford, Claudia Sheinbaum, presidente do México, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu; Julia Hoggett, CEO da London Stock Exchange; Ruth Porat, presidente e CFO da Alphabet e do Google; e Kamala Harris.

Quem é Cristina Junqueira



Segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista 'Forbes', Cristina Junqueira é a terceira mulher mais rica do Brasil, com fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 9,1 bilhões). A revista afirma que ela tem cerca de 2,9% das ações do Nubank e que alcançou o status de bilionária depois que o banco estreou na Bolsa de Valores de Nova York, em dezembro de 2021 — sendo a primeira mulher a se tornar bilionária por conta de uma fintech no Brasil.

A empresária participou da fundação do Nubank em 2013, a convite do colombiano David Vélez, que buscava criar uma fintech focada em oferecer maior controle financeiro aos clientes. Por meio de indicações, Vélez, radicado nos EUA, recrutou Junqueira e o americano Edward Wible, formando o trio de cofundadores do banco. Desde então, o Nubank se tornou uma das marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com o ranking da Interbrand.