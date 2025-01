Especialistas sugerem anotar os gastos em uma planilha financeira por categoria - Reprodução/Internet

Publicado 06/01/2025 12:12

Rio - Cerca de 55% dos brasileiros projetam gastos de até R$ 4 mil com as chamadas despesas de início de ano, como IPVA, IPTU, seguros ou matrículas de escolas e faculdades. Apenas 59% dizem ter se preparado financeiramente para esses gastos. Os dados são de uma pesquisa feita pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box.



O valor de R$ 4 mil é 21% maior que a renda mensal média do brasileiro estimada em R$ 3.279,00 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e quase três vezes o salário mínimo nacional, que é R$ 1.518.



Para ajudar os consumidores a equilibrar as contas, especialistas sugerem anotar os gastos em uma planilha financeira por categoria:

- Vitais: moradia, água, luz, transporte e alimentação;



- Importantes: academia e lazer;



- Anuais: matrículas, IPVA e IPTU;



- Emergenciais: reserva de três a seis meses de despesas mensais em uma aplicação de fácil acesso, como poupança ou CDB com liquidez diária;



- Desejos e supérfluos: serviços de entrega e streamings;



"Organizar todas as contas em uma lista é o primeiro passo para visualizar a situação econômica por completo", propõe Thiago Ramos, especialista em educação financeira do Serasa.

Alimentando com frequência a planilha, fica mais fácil mapear onde o dinheiro pode ser bem aplicado ou pode ser distribuído.

"Na Tabela Financeira da Serasa é possível saber quanto você deve gastar e o quanto gastou, podendo se replanejar para o mês seguinte ou, quem sabe, para o ano todo, criando em 2025 um novo hábito financeiro", explica Ramos.